Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros, esta noite de domingo, na sequência de uma colisão entre várias viaturas, em Gaia.Em consequência do acidente, a A1, sentido sul/norte, na zona de Grijó, ficou cortada ao trânsito durante cerca de 30 minutos.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário. O Batalhão de Sapadores de Gaia também foi mobilizado.A vítima foi levada para o hospital de Gaia. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.