Colisão entre dois carros fere sete pessoas na Madeira

Um acidente no túnel de acesso à freguesia do Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, ilha da Madeira, provocou este sábado sete feridos, entre os quais três menores, disse fonte dos bombeiros.Segundo a fonte dos Bombeiros de Câmara de Lobos, "o acidente envolveu duas viaturas, numa das quais seguia uma família de nacionalidade estrangeira, com três crianças, com idades de 14, 8 e 5 anos".Um dos feridos é o condutor da outra viatura, além de uma mulher "que não estava nos veículos envolvidos, que se sentiu mal ao assistir ao acidente".Os feridos foram transportados em quatro ambulâncias dos Bombeiros de Câmara de Lobos, duas da Cruz Vermelha e uma dos Voluntários Madeirenses para o hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, informou a mesma fonte.