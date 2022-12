Colisão entre ligeiro e motociclo causa um morto em Alcobaça

Um homem morreu, esta segunda-feira, vítima de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros em Casal da Areia, no concelho de Alcobaça, informaram fontes da GNR e do comando de Operações de Socorro de Leiria, CDOS.

"A vítima mortal, de 50 anos, era o condutor do motociclo", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alcobaça, Leandro Domingos.

De acordo com a mesma fonte o Óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

O acidente ocorreu às 17h49, na estrada que liga Valados do Frades, no concelho da Nazaré, a Casal da Areia, no concelho de Alcobaça, ambos no distrito de Leiria.

No local estivem 14 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros de Alcobaça, do INEM e da GNR.