Colisão entre mota e carro deixa motociclista ferido em Espinho

Um motociclista, de 36 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre a mota em que seguia e um carro, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua do Formal, em Silvalde.A equipa da viatura médica de emergência de Gaia e a ambulância médica do INEM de Espinho também foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia. A PSP de Espinho foi mobilizada e investiga as causas do acidente.