Motociclista com ferimentos graves após acidente com carro em Gondomar

Um motociclista sofreu ferimentos considerados graves, ao início desta madrugada de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Gondomar.O alerta foi dado, cerca das 00h00, para os bombeiros de Valbom, para um acidente rodoviário, na EN108. A ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Gondomar e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António, no Porto, também foram acionadas.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Valbom, acompanhada pela equipa da VMER, para o hospital de Santo António, no Porto. A PSP de Gondomar foi mobilizada e investiga as causas do acidente.