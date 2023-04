Colisão entre motociclo e automóvel provoca ferido grave em Alcácer do Sal

A colisão entre um motociclo e um automóvel ligeiro de passageiros provocou este sábado, um ferido grave, na localidade de Arez, no concelho de Alcácer do Sal.

O ferido grave é o condutor do motociclo que depois de estabilizado no local pela equipa da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal, foi transportado pelo helicóptero do INEM para o serviço de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O alerta foi dado às 13h03 e nas operações de socorro estiveram 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas dos Bombeiros de Alcácer do Sal, SIV de Alcácer do Sal e helicóptero do INEM.

A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.