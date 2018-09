Colisão entre três veículos faz cinco feridos em Ferreira do Alentejo

Acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 121.

Por António Lúcio | 19:20

Uma colisão que envolveu três viaturas ligeiras provocou cinco feridos leves na tarde desta sexta-feira. O acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 121, a poucos quilómetros de Ferreira do Alentejo.

As vítimas, duas mulheres de 53 e 54 anos, residentes em Évora, uma mulher, de 54 anos, com residência em Portel e um homem, de 35 anos e a filha de 7, ambos com residência em Sines, foram transportados para o Hospital de Beja.

O trânsito ainda esteve cortado cerca de duas horas.

O alerta para o acidente foi dado às 16h32 horas.

No local estiveram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo com 12 operacionais e seis veículos.

A GNR investiga as causas da colisão.