Colisão faz um morto e três feridos em Esposende. Há duas crianças entre as vítimas

Um homem com cerca de 70 anos morreu na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma colisão violenta no acesso à A28, em Antas, Esposende.Do acidente resultaram ainda três feridos, dos quais dois são crianças.As crianças, de 7 e 11 anos e uma mulher com 66 que seguiam no carro conduzido pela vítima mortal. As vítimas serão residentes em Vila do Conde.Os feridos foram transportados para hospital de Braga. O condutor da outra viatura não sofreu qualquer ferimento.O acidente aconteceu pelas 10h30 e a circulação ainda está condicionada naquele troço.No local estão uma ambulância CVP Marinhas, uma ambulância CVP Alto Minho, uma ambulância BV Esposende, um veículo desencarceramento BV Esposende, VMER Viana Castelo, e a GNR.