Colisão frontal provoca dois feridos em Felgueiras

Uma colisão frontal entre dois carros na rua Nicolau Coelho, em Felgueiras, provocou dois feridos ligeiros. O alerta foi dado às 6h22 e os Bombeiros de Felgueiras, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Fafe, foram encaminhados para o local.

As vítimas, um homem, de 24 anos, e outro homem, de 56 anos, necessitaram de manobras de desencarceramento. De acordo com os Bombeiros de Felgueiras, apresentavam ferimentos ligeiros. Foram assistidos no local e transportados para o hospital de Penafiel.

A circulação na via esteve impedida enquanto foi prestado o socorro às vítimas, mas entretanto foi já reaberta ao trânsito.

No total foram acionados 16 operacionais apoiados por 6 veículos.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.