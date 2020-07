Colisão mata criança de seis anos em Ferreira do Alentejo

Uma colisão entre dois ligeiros de passageiros fez, este sábado, uma vítima mortal, um ferido grave e quatro feridos ligeiros. O acidente aconteceu cerca das 21h30 horas, na Estrada Nacional (EN) 121, entre Beja e Ferreira do Alentejo.Uma criança de 6 anos não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou por falecer.O ferido grave é uma mulher de 28 anos que foi helitransportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Os quatro feridos leves foram assistidos no local e, depois, transportados para o Hospital de Beja.A GNR investiga as causas da colisão.A circulação esteve cortada até 00h00 deste domingo.No local estiveram os Bombeiros de Ferreira do Alentejo e Beja, um helicóptero do INEM, VMER de Beja e GNR. De acordo com fonte do CDOS de Beja, estiveram no acidente um total de 39 operacionais e 14 veículos terrestres.