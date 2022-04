Uma colisão no IC19, em Lisboa, está este sábado a condicionar a circulação no sentido Lisboa-Sintra.



Todas as faixas estão cortadas ao trânsito e os veículos estão a passar pelas bermas.

O alerta foi dado às 6h48. Não há registo de feridos.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.