Colisão provoca ferido e obriga ao corte do IC1, em Santiago do Cacém

A colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou esta tarde um ferido ligeiro, no cruzamento da Mimosa, freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 16h58, e quando os bombeiros chegaram ao local, "encontraram o condutor da viatura de mercadorias encarcerado, que depois de retirado foi transportado com ferimentos ligeiros para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém", explicou Octávio Candeias, comandante dos bombeiros de Alvalade.

A via que liga Lisboa ao Algarve esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas da via.

Nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Alvalade, com 12 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

A patrulha da GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.