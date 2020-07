Colisão provoca três feridos em Alcácer do Sal

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou, esta tarde, três feridos ligeiros, ao quilometro 74 da Autoestrada do Sul, no sentido sul-norte, perto da estação de serviço de Alcácer do Sal.

O alerta foi dado às 14h47 e nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Alcácer do Sal e Águas de Moura, num total de 6 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito que esteve condicionado no local durante cerca de uma hora.

Os outros dois ocupantes sofreram apenas pequenas escoriações, foram assistidos no local pelos bombeiros.

As viaturas seguiam no sentido Algarve – Lisboa.