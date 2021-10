Colisão provoca três feridos, um deles grave, em Santiago do Cacém

A colisão entre três viaturas ligeiras de passageiros provocou esta tarde, três feridos, um deles em estado grave, no Itinerário Complementar (IC) 1, em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém.

Numa das viaturas seguia um casal, o homem de 40 anos sofreu ferimentos graves, enquanto a mulher sofreu ferimentos ligeiros.

O segundo ferido ligeiro é um homem que conduzia outra das viaturas envolvidas na colisão. Os ocupantes da terceira viatura saíram ilesos.

Todas as vítimas desta colisão foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 15h09 e nas operações de socorro estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Alvalade e Santiago do Cacém e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.