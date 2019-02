Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão seguida de atropelamento provoca um morto na A2

Vítima mortal tem 79 anos.

26.02.19

Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma pesada seguida de atropelamento provocou esta terça-feira a morte de um homem na autoestrada 2, na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, informou a Proteção Civil e a GNR.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente chegou às 20h08, e o acidente ocorreu ao quilómetro 81,6, sentido sul-norte, na zona de Vale dos Reis, Alcácer do Sal.



Ao local acorreram meios dos bombeiros de Alcácer do Sal e de Palmela, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, GNR e a empresa concessionária da autoestrada.



Fonte da GNR explicou à Lusa que se tratou de uma colisão entre uma viatura ligeira e um camião, tendo o condutor do veículo ligeiro sido depois atropelado, ao sair do carro, por outro veículo.



De acordo com a GNR, a vítima mortal tem 79 anos.