Colisão violenta causa oito feridos em Fafe

Um acidente violento entre dois carros causou este domingo à noite oito feridos, entre os quais estão duas crianças.



A colisão ocorreu por volta das 21h20 na Estrada Nacional 207, em Silvares São Martinho, no concelho de Fafe. Para o local foram acionados os bombeiros de Fafe, de Felgueiras e também o INEM.





As vítimas apresentavam ferimentos ligeiros, tendo sido assistidas no local e depois hospitalizadas.Também a GNR foi acionada para o local e tenta apurar as causas do acidente. Nesta ocorrência estiveram envolvidos um total de 19 operacionais, que foram apoiados por oito viaturas.