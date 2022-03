Uma violenta colisão entre um carro e um trator, este sábado de manhã, em Monção, causou a morte a um homem de 73 anos, que era o condutor do ligeiro de passageiros.









O acidente ocorreu às 10h45, na Estrada Nacional 202, na freguesia da Bela, e causou ainda ferimentos ligeiros em três mulheres, de 33, 61 e 80 anos.

Duas das vítimas seguiam no trator, uma a conduzir e outra sentada no guarda-lamas, e a outra viajava ao lado do condutor do ligeiro de passageiros. As três feridas foram transportadas ao hospital.