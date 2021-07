Homem gravemente ferido em colisão entre carros na EN 202 em Monção

Um homem, de 52 anos, ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre dois carros, na Estrada Nacional 202, em Mazedo, Monção. Outro homem, de 37 anos, ficou também com ferimentos ligeiros. Foram ambos transportados ao hospital.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Monção, num total de oito operacionais e quatro viaturas, assim como dois veículos da GNR com quatro elementos, a VMER de Viana do Castelo com dois elementos e a SIV de Valença com outros dois elementos.O alerta ocorreu cerca das 10h37.