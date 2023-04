Colóquio em Coimbra discute violência no setor da saúde

A PSP e o Gabinete de Segurança do Ministério da Saúde, dirigido por um oficial desta força de segurança, realizam amanhã um seminário intitulado ‘Não, a violência não é normal’.

A iniciativa decorre entre as 09h00 e as 16h45, no polo B da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

Participam ainda militares da GNR adstritos à segurança no setor da Saúde, e ainda profissionais desta área e do Direito.

Recorde-se que o plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde foi criado através de uma resolução do Conselho de Ministros, no início de 2022. A mesma surgiu em sequência de várias situações de agressão a profissionais do Serviço Nacional de Saúde.