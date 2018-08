Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comandante afastado dos incêndios de Monchique também falhou no Caldeirão em 2012

Vítor Vaz Pinto já havia sido afastado de comando nacional durante os incêndios na Serra do Caldeirão, no Algarve.

11:26

O comandante distrital Vítor Vaz Pinto, que foi afastado dos incêndios de Monchique, no Algarve, cujo combate passou para o Comando Nacional, já havia falhado em 2012 durante os incêndios na Serra do Caldeirão, também no Algarve.



Na altura, Vítor Vaz Pinto teve mesmo de abandonar o cargo de comandante nacional de operações de socorro da Proteção Civil.



A demissão aconteceu depois de terem sido apontados erros ao atual comandante distrital, durante o verão de 2012, no Algarve.



Este ano, em Monchique, os bombeiros também terão criticado Vaz Pinto durante o combate aos incêndios, nas últimas horas.



Recorde-se que, nos incêndios de Monchique, o combate passou para Patrícia Gaspar, comandante operacional nacional da Proteção Civil.