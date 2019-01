Comandante da PSP apoia intervenção no ‘Jamaica’

Viola da Silva, escreveu uma carta a todo o efetivo de Setúbal a demonstrar apoio à intervenção dos agentes do Seixal.

Por Miguel Curado | 12:01

O comandante do Comando Distrital da PSP de Setúbal, Viola da Silva, escreveu uma carta a todo o efetivo desta unidade policial, em que demonstra apoio pela intervenção dos agentes da Divisão do Seixal que, este domingo de manhã, intervieram no bairro do Jamaica.

A missiva, a que o Correio da Manhã teve acesso, foi enviada pelo responsável horas depois de os agentes da esquadra da Cruz de Pau, e de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP do Seixal, terem acorrido ao bairro, devido a um alerta para agressões entre mulheres. A ocorrência terminou com um agente apedrejado na boca, cinco civis feridos em sequência da intervenção policial, e um homem preso pela agressão ao polícia.

Viola da Silva realça a "coragem do pessoal chamado a intervir", num bairro "caraterizado pela hostilidade para com as forças de segurança".

O comandante do comando da PSP de Setúbal disponibiliza mesmo "todo o apoio" aos agentes participantes nesta operação, em face das "previsíveis acusações que se adivinham perante a intervenção policial".