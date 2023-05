Comandante-geral da GNR defende atualização do sistema remuneratório para militares

O comandante-geral da Guarda Nacional Republicana defendeu esta quarta-feira uma atualização do sistema remuneratório dos militares da GNR adequada "à realidade económica e social do país", considerando que este aumento terá um "elevado impacto" no recrutamento.

"Enquanto comandante-geral, tenho bem presente que ainda há muito por fazer", disse o tenente-general José Lopes dos Santos, na cerimónia que assinalou o 112.º aniversário da GNR, que contou com a presença do ministro da Administração Interna e incluiu uma parada militar com a formatura representativa das várias valências e meios da GNR.

No discurso durante a cerimónia, que decorreu esta quarta-feira de manhã junto ao Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, o comandante-geral disse que é necessário "atualizar o sistema retributivo adequando à realidade económica e social do país, assente num quadro de justiça e que tenha paralelo com outros organismos do estado", sustentando que se trata "de um fator com elevado impacto nos processos de recrutamento e na fixação de militares e civis".