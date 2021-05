O seu sangue, as suas lágrimas a mim não me fazem confusão”. A frase foi atirada por um instrutor dos Comandos a um recruta, que queria desistir do curso, enquanto o empurrava para as silvas. Juntam-se-lhe estrangulamentos até ao desmaio, murros que resultaram em instruendos surdos, pontapés e socos até sangrar, golpes com barrotes e chibatadas com silvas. Tudo para “satisfazer instintos sádicos” dos instrutores do Exé...