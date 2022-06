Comandos já não treinam a sede dos instruendos

Os Comandos do Exército deixaram de treinar a sede dos instruendos que, conjugada com o calor na chamada ‘prova zero’, levou à morte de dois recrutas em setembro de 2016, noticiou esta sexta-feira o ‘Expresso’.Dylan da Silva e Hugo Abreu, ambos de 20 anos, morreram após sofrerem um "golpe de calor" numa prova do 127º Curso de Comandos, em Alcochete. O caso foi levado à Justiça e, em janeiro, deste ano, o Tribunal de Lisboa condenou a penas entre os dois e os três anos, suspensas, três dos 19 militares que foram a julgamento.