Pai de Jéssica pede aos arguidos uma indemnização de 800 mil euros pela morte da criança e 200 mil pelo desgosto

Decorre esta quinta-feira a sexta sessão de julgamento do caso da morte de Jéssica, a menina de três anos que morreu em junho do ano passado.Nesta sessão estavam previstas falar quatro pessoas, testemunhas do pai de Jéssica, assistentes no processo. Contudo, o advogado prescindiu de uma delas. De tarde são ouvidos dois médicos do INEM.

O julgamento tem cinco arguidos:

Inês Sanches, a mãe da menina, Tita, ama de Jéssica, Justo, Eduardo e Esmeralda, marido e filhos de Tita, respetivamente.



6 de jul de 2023

“Ela [Jéssica] não morreu por lhe fazermos mal": 'Bruxa' Tita defende-se em tribunal A advogada de Tita informa que a sua arguida quer prestar declarações. "Esta senhora está a mentir", diz a bruxa Tita a apontar para Inês. O juiz interrompe e afirma que não cabe à arguida fazer comentários. Tita confirma que Jéssica lhe foi entregue "uma única vez". "Pediu-me para ficar com a filha. Onde ela ia não sei", assume. "Isto foi a um domingo. Ela agarrou a miúda da minha casa, quando eu estava a fazer o comer. As miúdas puseram-se em cima da cadeira a saltar, eu disse para ela ficar quieta, mas ela continua a saltar." "Ela não morreu por lhe fazermos mal, não foi", garante Tita. "Eu estou a fazer o comer, só estou eu e a miúda, disse-lhe 'Jéssica põe-te quieta', ela dá um pulo da cadeira para cima do cadeirão, aí ouço um estouro", conta. "Nesse dia liguei para ela [Inês], 'olha vem que a miúda caiu', 'anda que eu vou contigo ao hospital'. Ela disse que não, agarrou na miúda. Tinha a língua enrolada, ela pediu uma colher tentou desenrolar." "Eu fui entregar a miúda, a miúda ia viva, o que ela fez eu não sei. Foi na casa da mãe dela, a mãe é que sabe", diz. Tita confirma que a polícia esteve lá, mas não precisa quando. A arguida faz uma pausa para falar com a advogada antes de dizer que não quer falar mais. Depois de uma pausa nos trabalhos, Tita admite que quer falar novamente, mas a advogada pede aos restantes arguidos para abandonarem a sala, para que ela seja "coerente, livre e mais espontânea". A advogada justifica o pedido com o facto de Tita ter medo de prejudicar os familiares. Juiz pergunta se Tita não conseguiria falar se estivessem presentes os seus filhos e o seu marido. A arguida responde: "Sim consigo. Esta senhora [aponta para a mãe de Jéssica] é que tem de sair". "Eu percebi logo que medo da Dona Inês não tem, muito pelo contrário", responde o juiz. O Ministério Público opõe-se à saída dos arguidos para Tita testemunhar. Depois de ouvida a posição dos advogados, o tribunal decide que, uma vez que as defesas dos arguidos não se opõem, vão sair para Tita testemunhar, mas só da parte da tarde e depois das testemunhas falarem.

