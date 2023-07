40 euros para Betadine, a ‘queda da cadeira’ e o medo de represálias: O que a mãe de Jéssica disse em tribunal

Inês Sanches, a mãe da menina, Tita, ama de Jéssica, Justo, Eduardo e Esmeralda, marido e filhos de Tita, respetivamente.

Ao minuto Atualizado a 5 de jul de 2023 | 12:44

12:41 | 05/07 Sessão vai ser retomada às 14 horas, com as perguntas do Ministério Público

12:38 | 05/07 Juízes salientam contradições no discurso de Inês Os juízes afirmam estar confusos com o discurso de Inês, com o depoimento que é contraditório com a chamada feita para o INEM.



Inês diz que nunca tirou o chapéu, mas na chamada do INEM disse que a menina tinha falta de cabelo.



"Nas fotografias que aqui temos, as peladas são na parte de trás, não são na parte da frente, não conseguia ver com o chapéu, então", diz o juiz.



"Se ameaçaram os seus filhos e não viviam consigo, avisou quem tomava conta dos seus filhos?", questiona o magistrado, ao que Inês responde negativamente.



"Então não tomou as ameaças como sérias?", insiste o juiz, ao que Inês volta a dizer que "não".



"Porque é que vai à procura de uma pessoa para fazer o bruxedo se já a tinha ameaçado? Há explicação para isso?", questiona o juiz, ao que Inês volta a responder: "Não".

12:15 | 05/07 Mãe de Jéssica confirma que entregou filha como garantia de pagamento de dívida de droga e bruxedo "Então porque é que a devolveram na primeira vez se a deixou lá por causa da dívida?", pergunta o juiz. "Não sei", diz Inês.



"A primeira dívida era de 100 euros. Paguei os 100 euros na altura, mas depois houve mais outra dívida, de bruxedo."



"A primeira foi da droga, a segunda de bruxedo, porque eu estava mal com o Paulo, e disseram-me que elas faziam então fiz".



"Era para amarração para ele não me deixar, elas faziam isso", detalha Inês ao juiz. "Era uma amarração para elas juntarem-me a mim e ao Paulo, deram-me um saquinho para por debaixo da cama".



"Elas só queriam a menina para garantia do pagamento", explica.



"Eu não tinha dinheiro para pagar o bruxedo era 250, não paguei nada".



"Elas queriam a Jéssica para garantir o pagamento, e eu entreguei, mas pensei que não lhe fossem fazer mal."



Inês diz que não se lembra de quanto tempo levou desde que recebeu as ervas e entregou a filha:"Ela deu-me o saco e foi buscar a Jéssica a casa. Eu ia pagando a dívida com o abono da Jéssica".



"O abono da Jéssica era 200 euros, mas não paguei tudo, fiquei sempre a dever, porque os juros iam acumulando", salienta Inês.



"Depois pediram novamente a menina, mas a dívida estava paga, mas elas diziam que eu tinha que dar a menina como comprovativo de pagamento. Eu só tinha o abono dela, não tinha mais rendimentos, o Paulo é que trabalhava".



Inês revela que entregou a menina três vezes por uma dívida de 50 euros.



"O Justo depois ligou-me, um dia, a dizer que a menina tinha partido um tablet, e que devia 250 euros".



Inês garante que nunca pensou ir à polícia.



O juiz pergunta porque é que ela não viu o estado em que menina se encontrava e porque é que não atuou. "Tive medo, não sei", responde Inês.



Agora a juíza questiona Inês sobre como é que vivia com o abono da filha e como é que não se apercebeu que um frasco de betadine não custa 40 euros.



"Eu quando ligava para ela, eu perguntava se ela já tinha comido, eu estava sempre a ligar. No dia do Karaoke, em que eu fui com o Paulo, elas abordaram-me lá dentro e disseram que eu tinha de pagar a dívida do pai da Jéssica da droga".



"A Esmeralda fez uma vez um vídeo a ameaçar-me pelo Whatsapp, a dizer que estava a caminho da porta da dona Alice a dizer que ia contar tudo ao Paulo, a dizer que eu tinha de pagar a bem ou a mal".



"Mas viu-as na rua alguma vez desde que deixou lá a criança?", pergunta a juíza.



"Vi-as duas na rua sozinhas e perguntei pela menina. elas disseram que estava com o Justo em casa."



"Quanto tempo é que a criança esteve com a família Montes? Já que há bocado falou em dois dias.", questiona o juiz.



"Na última vez esteve cinco dias. Na segunda vez é que esteve lá dois dias", diz Inês.



O juiz volta atrás e pergunta a Inês o que a menina tinha vestido e o que é que a mãe retirou quando a deitou já em casa, onde chegou cerca das 11 horas, vinda da casa de Tita. Inês diz que só tirou os óculos que a menina tinha no rosto e que não retirou o chapéu para não a acordar, porque lhe tinham dito que a menina estava a dormir.



"Nunca pensei que ela já estivesse morta, nunca pensei", diz a mãe da criança.



O juiz questiona porque é que não lhe retirou a manta, uma vez que já era verão, e Inês insiste que não queria que a menina acordasse. "Eu sentia a respiração dela, respirava normal", diz.



"Quando eu fui ao quarto eu vi que ela estava aflita, por volta das 15h".

11:52 | 05/07 Mãe de Jéssica não queria que companheiro se apercebesse do que se estava a passar com a criança "A Tita estava sempre a ligar-me. Eu às vezes não ouvia o telefone, não tinha o som muito alto, tinha mais baixo, para o Paulo não perceber o que se estava a passar", salienta Inês



"Podiam contar ao Paulo e eu não queria, ele diz que se soubesse que a menina estava lá que entrava lá para dentro e tirava a menina à força", expllica



"Porque é que não contou ao Paulo?", pergunta o juiz. "Não sei, tive medo", diz Inês.



"Eu estava sempre a perguntar como é que estava a menina, diziam que a menina estava bem, mas depois ligaram-me a dizer para ir buscar a menina e eu estranhei, porque a dívida ainda não estava paga."



"Eles entregaram-me a menina com chapéu, camisola de manga comprida, óculos de sol, toda tapada, enrolada numa manta fininha. Eu vi a parte da cara, mas elas disseram que a menina tinha caído da cadeira, que a menina estava a dormir porque a menina tinha tomado um Atarax e estava a descansar."



O juiz pergunta como é que Inês acreditou nessa justificação.



"Eu agarrei a menina e fui para casa, mas elas foram sempre comigo ao contrário, não fiz o caminho normal". O juiz confronta Inês com imagens de locais para tentar perceber qual foi o percurso que foi feito.



"Elas deixaram-me à porta de casa. Disseram que quando a menina acordasse eu tinha de devolvê-la", explica.



"Entrei em casa e deitei-a. Deitei a menina na cama, como estava com o chapéu e com a manta, fui à cozinha tratar do almoço, quando volto ao quarto ela estava a dormir ainda, por volta das 15 horas volto outra vez ao quarto porque estranhei que ela estava a dormir muito".



"Eu deitei-a no quarto onde eu dormia com o meu ex companheiro"



"Deitou a menina com os óculos escuros?", questiona o juiz.



"Tirei-lhe os óculos e pus na mesa de cabeceira", diz Inês. "Vi que a menina estava magoada e que os olhos estavam inchados, o resto do corpo não vi, só quando o INEM chegou que tiram a roupa dela".



O juiz questiona porque ela falou de uma lanterna na chamada com o INEM e Inês diz que não usou lanterna e que não tinha lâmpada no quarto.



"Não foi para o hospital porquê?", pergunta o juiz.



"Não me deu na cabeça para ir para o hospital, fui para casa e deitei-a, não lhe dei de comer porque ela estava a dormir. Quando a polícia chegou contei ao Paulo, porque a polícia chegou com o INEM. O Paulo vê a menina naquele momento quando chamamos o INEM".



"Na primeira vez que esteve na família Montes veio sem nada, na segunda vez veio com marcas", diz Inês.

11:15 | 05/07 Mãe de Jéssica confirma que entregou filha a Tita por causa de dívida de droga do pai da criança Inês, mãe de Jéssica, confirma que entregou a filha à família Montes mais do que uma vez e revela que não se lembra da primeira vez que deixou a menina com Tita. "Ela estava-me sempre a ligar com ameaças para eu entregar a menina por causa das dívidas", explica Inês. "Dívidas por causa de droga do pai da menina, era haxixe, pedra, cocaína", detalha, dizendo que comprava a droga a Eduardo e Justo, filho e marido de Tita, respetivamente.



"Elas ficavam com a menina, era o pagamento", diz Inês. "O pai não trabalhava, quando não tinha droga virava bicho.Eu não trabalhava, depois é que fui para a peixaria aqui perto", explica. O juiz pergunta porque é que as ameaças não eram feitas ao comprador, pai de Jéssica, e Inês responde que "uma vez" foram ameaçar o pai da menina à porta de casa. "Eu dizia que não tinha nada a ver, mas elas não me largavam. Até no Karaoke, eu estava com o Paulo e elas avisaram-me que eu tinha de pagar", explica a mãe da menina. "Não sei o que a Jéssica tinha a ver com isso. Ou pagava a bem ou pagava a mal era o que elas diziam. Elas diziam que matavam a minha família e os meus filhos", revela. O juiz pergunta porque é que Inês nunca pediu ajuda à GNR e à PJ. "Não sei, tive medo! Eu sei que não devia ter feito, estou arrependida", diz. "Nunca pensei que eles fossem fazer mal à minha filha", revela. "Como é que esse medo foi superior ao ponto de entregar a sua filha?", questiona o magistrado, ao que Inês responde que a menina queria "brincar com a Esmerladinha": "Entreguei-a pela primeira vez para brincar com a Esmeraldinha, ela tinha a mesma idade que a minha filha".



Juiz apela a que Inês conte a verdade, relembra-a que pode manter-se em silêncio. "O Justo ligou-me a dizer que a menina tinha caído. Cheirava muito a tabaco, eles fumam dentro de casa. Ela estava num corredor deitada ao colo da Tita, a Tita não foi ter comigo", diz Inês. "Fui lá levar 40 euros para ela comprar betadine para ir à farmácia porque a menina tinha caído. Eu fiquei à porta, o Justo não me deixou aproximar da menina, recebeu o dinheiro e não me deixou passar", revela. "Eu perguntei se podia ver a minha filha e eles disseram que eu tinha de pagar. A dívida já ia em 500 euros, com os juros, a taxa de juro era 50 euros por dia", detalha Inês. "Ela é que me disse que a menina estava a enrolar a língua pelo telefone, ela disse que quando a menina caiu da cadeira começou a enrolar a língua. Ela disse-me isso no domingo, um dia antes de a menina morrer", revela a mãe da criança.



"Eu estava em casa quando eles me ligaram, nessa chamada pediram-me o dinheiro. Fui ter com eles à pressa porque eles tinham-me chamado porque a menina tinha caído da cadeira. Queria chegar ao pé da minha filha e ver como é que ela estava, para salvá-la."



"Bati com força à porta, o Justo abriu a porta. Disse a menina estava a enrolar a língua metaram uma colher para ela não enrolar a língua", diz Inês, emocionando-se.



"Foi a Tita que falou comigo ao telefone. O justo disse:'Quero os 40 euros para ir à farmácia comprar o betadine", conta.



"A menina estava ao colo da Tita com uma manta, não vi se estava a enrolar a língua, não me deixaram chegar perto dela".



"Depois apareceram de repente dois tipos, porque eles ali vendiam droga, eles pediram 5 euros de haxixe e o Justo pôs-me na rua. Depois fui para a casa".



"Esteve em casa a fazer o quê?", questiona o juiz, ao que Inês responde que esteve em casa no sofá.



"Eu nunca vi a minha filha a enrolar a língua, eu não sabia se era verdade ou mentira. Chamei pela menina, mas ela disse que a menina estava a dormir. A menina não respondeu", detalha ainda Inês sobre o momento em que esteve na casa de Tita e Justo.



"Ela acordava com barulho e acordava se a gente chamasse, estranhei ela não responder", salienta a mãe da criança, e o juiz insiste para conseguir perceber "o filme".



"A senhora tinha medo do quê para não ir à polícia?", insiste o magistrado.



"Eu tinha medo que matassem a menina, eu tinha medo de ir à polícia, eu sei que errei", diz Inês.



"Eu tenho medo da família deles, sim, a minha mãe está farta de ser ameaçada"



"Teve medo por si?", questiona o juiz. Inês responde: "Sim. Ela já antes tinha vindo com um hematoma, e foi a mesma história, que a menina tinha caído da cadeira. Na altura fotografei a cara da menina para mostrar depois à PJ", revela Inês.



"Então porque é que não mostrou?", pergunta o juiz.



"Não sei, não sei dizer! Mostrei à rapariga do café", explica Inês. E prossegue: "Como ela é amiga da GNR, podia ter avisado e ajudado, se fosse eu a falar era diferente."



"Era melhor, era o normal se fosse a Inês", diz o juiz.



O magistrado volta a questionar se Inês não achou estranho que lhe dissessem que a filha estava a enrolar a língua, ao que Inês responde que a sua mãe tem epilepsia, mas a menina nunca teve.

Decorre esta quarta-feira a sexta sessão de julgamento do caso da morte de Jéssica, a menina de três anos que morreu em junho do ano passado.O julgamento tem cinco arguidos: