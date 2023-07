O desprezo com que falou da morte da filha, quase sem esboçar emoção, chocou juízes, procuradora e advogados. “A Inês acredita em tudo o que lhe dizem e faz o que a mandam fazer”, criticou o juiz-presidente, Pedro Godinho, incrédulo com as explicações da mãe de Jéssica, a menina de três anos assassinada em Setúbal.









