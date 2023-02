A família Teixeira, dona do Grupo Ferpinta, foi condenada em tribunal arbitral, a pagar mais de 2,7 milhões de euros em correções de IRS referentes aos anos de 2016 e 2017.



A condenação deriva de uma operação financeira feita pelo comendador Fernando Teixeira, que passou para os filhos o domínio do Grupo, para evitar que Marina Santiago, fruto de uma relação extramatrimonial e que iniciou uma ação de investigação da paternidade em janeiro de 2006, tivesse qualquer posição acionista no Grupo Ferpinta.









Ver comentários