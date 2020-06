Comerciante espancado por pedir a cliente para utilizar máscara

Um comerciante foi brutalmente espancado por um cliente, a quem pediu que usasse máscara de proteção contra a Covid-19 para entrar no estabelecimento de que é proprietário, no Campo Pequeno, em Lisboa.As agressões ocorreram ao final da tarde de segunda-feira. O cliente quis entrar no espaço, um minimercado, sem a devida máscara.O proprietário advertiu-o de que não o podia fazer, devido às normas emitidas pelas autoridades de saúde. O cliente reagiu com insultos e forçou a entrada. O comerciante colocou-se à frente e foi violentamente agredido.Alguns clientes ainda tentaram intervir em defesa da vítima, mas o agressor fugiu. Conseguiu ainda furtar pastilhas. O comerciante foi hospitalizado.