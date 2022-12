"Como é que eu vou agora viver sem a minha filha?". O grito de revolta foi ouvido, esta sexta-feira, quando Raquel Madeira, mãe da cantora Claudisabel, era retirada do cemitério de Loulé, depois de a filha ter sido sepultada.



As cerimónias fúnebres começaram na Igreja de São Francisco, às 09h30, e terminaram no cemitério local.









