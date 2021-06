Desde o início do mês que as transportadoras aéreas, como é o caso da TAP, estão fornecer informações pessoais dos passageiros que viajaram para fora do País a uma plataforma de combate à criminalidade. Em causa está o polémico Registo de Identificação dos Passageiros que, apesar de já estar ativo, a sua entrada em funcionamento não foi alvo de anúncio oficial.









Dados como a morada, contacto telefónico, nome das pessoas com quem viaja, os destinos e o número de malas, ou a forma de pagamento, passam a constar do sistema, que está à guarda das autoridades portuguesas e dos restantes países da União Europeia por um período de cinco anos.