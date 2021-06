Com o retomar das ligações aéreas com a América Latina, após meses de encerramento devido à pandemia, voltaram as ‘mulas’ de droga, que transportam cocaína escondida nas bagagens ou dissimulada no interior do organismo. A PJ deteve nos últimos dias, no Aeroporto de Lisboa, dois homens, de 39 e 52 anos, por tráfico através desse método.









Segundo anunciou esta quinta-feira a PJ, as detenções ocorreram em flagrante e foram efetuadas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes. Os dois homens tinham engolido um total de 2,8 quilos de cocaína e foram apanhados após análise aos voos de risco. Os suspeitos, ambos estrangeiros, ficaram em prisão preventiva.