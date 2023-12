Comprou o revólver e seis munições através da rede social Telegram e dirigiu-se à casa do rival, em Mem Martins, no concelho de Sintra. Movido por ciúmes, descarregou a arma na direção da vítima. O crime ocorreu a 20 de julho de 2023 e o suspeito foi agora sujeito a primeiro interrogatório judicial e colocado em prisão preventiva. Está indiciado pela prática de um crime de homicídio agravado, na forma tentada, e de um crime de dano com violência.









A vítima encontrava-se à janela quando o suspeito se aproximou com a arma em punho. Ao disparar as seis munições provocou danos no estore, na janela, numa parede e numa porta do quarto da vítima, que ficaram perfurados. O prejuízo é superior a mil euros. O alvo escapou por pouco. O suspeito viria a ser detido e levado a tribunal, que o colocou em prisão preventiva. M.G.