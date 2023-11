Prisão preventiva para suspeito de esfaquear homem na rua em Palmela

O homem de 24 anos detido por ser suspeito de ter esfaqueado outro homem após uma discussão na via pública, em junho, em Palmela , vai aguardar julgamento em prisão preventiva, revelou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O detido, que está indiciado pelos crimes de homicídio, na forma tentada, e detenção de arma proibida, foi esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais grave, prisão preventiva.

Segundo um comunicado da PJ de Setúbal, o crime terá ocorrido na sequência de alegados piropos dirigidos à namorada de um de dois homens que se encontravam na via pública. Na sequência da discussão que se gerou entre os três homens, o homem agora detido aproximou-se por detrás da vítima e desferiu-lhe vários golpes de arma branca.

Ainda de acordo com a PJ, a investigação prossegue com o objetivo de identificar o terceiro elemento envolvido na discussão, que culminou com a prática de um crime de tentativa de homicídio.

O presumível agressor foi detido no cumprimento de um mandado de detenção e de um mandado de busca em que foi apreendida uma caçadeira de canos serrados, diversas armas brancas, produto estupefaciente, cartuchos, várias munições de diferentes calibres e dinheiro.