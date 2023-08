PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em Celorico da Beira

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve esta terça-feira um homem, indiciado pela prática de um crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido na área de Celorico da Beira.

Em comunicado, a PJ especifica que, com a colaboração de elementos da GNR de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, procedeu "à detenção, fora de flagrante delito, de um homem, de 70 anos de idade, suspeito da autoria de um crime de homicídio tentado, com arma de fogo e de um crime de detenção de arma proibida, ocorridos durante a madrugada do dia de ontem".

A PJ descreve que "a vítima foi um outro homem, com a idade de 80 anos" e que "os factos ocorreram na residência da vítima". O crime terá ocorrido por motivos fúteis.

O comunicado acrescenta que foram "apreendidas, na posse do suspeito, uma pistola ilegal, transformada, calibre 6,35mm, presumível arma utilizada na prática do crime, uma arma caçadeira, calibre 12mm, e várias munições de calibre das armas apreendidas".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, com vista a interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.