Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compravam bilhetes de avião para levantar contrabando no Aeroporto de Lisboa

Dupla foi detida pela PSP de Lisboa e posteriormente libertada por um tribunal.

Por S.A.V. | 09:14

Dois homens, de 43 e 46 anos, compravam bilhetes de avião para voos com partida do aeroporto de Lisboa mas não chegavam a embarcar. Assim que entravam na zona restrita de segurança, onde só acede quem tem cartão de embarque, rumavam aos tapetes de bagagem das chegadas e recolhiam malas previamente marcadas e que tinham no interior tabaco de contrabando vindo da Turquia.



A dupla, estrangeira, foi detida quarta-feira pela PSP de Lisboa e posteriormente libertada por um tribunal. A sua única função no esquema de contrabando era recolher as bagagens nas chegadas e entregá-las, no exterior, a outros elementos da rede. Recebiam uma comissão.



Foram apreendidos 1730 maços de tabaco, 600 euros e 3 mil grívnia (moeda ucraniana).