O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou oficialmente ao CM que reativou a carreira de vigilância e segurança, prevista no seu estatuto. Em 2021, vão entrar 20 novos profissionais, que deverão ser direcionados para a vigilância dos Centros de Instalação Temporária nos aeroportos e espaços equiparados.





A carreira de vigilância e segurança é uma das três (juntamente com os funcionários de investigação e administrativos) que integram o estatuto de pessoal do SEF. Segundo o atual mapa de pessoal, apenas seis pessoas fazem parte da mesma. Fonte oficial do SEF explicou que já está constituído um júri para este concurso, e que em breve serão abertas candidaturas. Recorde-se que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já tinha anunciado no Parlamento que esta era uma das hipóteses para reforço de segurança, após as mudanças introduzidas na vigilância de refugiados na sequência da morte do ucraniano Ihor Homeniuk, ocorrida em março de 2020.