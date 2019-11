Condenado a seis anos e meio de prisão por bater na mulher e filha menor

Um homem de 50 anos foi esta quinta-feira condenado, no Tribunal de Portimão, a uma pena de seis anos e seis meses de prisão, em cúmulo jurídico, pelos crimes de violência doméstica contra a mulher, da mesma idade, e a filha, de 15, bem como por dano e ainda violação de domicílio agravado.O coletivo de juízes deu como provada a quase totalidade da acusação e destacou "a grande gravidade" da atuação do arguido, bem como "a duração no tempo" dos episódios de violência, dos insultos e das ameaças à mulher, que se traduziram num "coisificação" da vítima, "na presença da filha menor".Para o tribunal, o arguido, de nacionalidade dinamarquesa, atuou com "grande ilicitude" e não hesitou a condená-lo a uma pena pesada. O homem, que não compareceu ao julgamento e que se encontrará fora do País, está proibido de contactar as vítimas durante cinco anos e com inibição das responsabilidades parentais até a filha ser maior de idade.Os juízes deram ainda como provado que o arguido cortou as roupas da mulher e se introduziu na casa dela "quando já não estava autorizado a lá entrar". O homem foi ainda condenado a pagar 10 mil euros de indemnização a cada uma das vítimas.Durante o julgamento, a mulher, marroquina, relatou que foi "ameaçada e agredida durante 14 anos". "Ele agarrava-me, punha-me as mãos atrás das costas e batia-me, cuspia-me, empurrava-me. Chegou a forçar-me a manter relações sexuais", revelou.