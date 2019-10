Homem agride e obriga mulher a sexo durante 14 anos

Um homem de 50 anos, dinamarquês, está a ser julgado no Tribunal de Portimão por dois crimes de violência doméstica agravada contra a mulher, da mesma idade, marroquina, e a filha, de 15, que nasceu na Alemanha.Responde ainda por dano e violação de domicílio. O arguido, apesar de notificado, faltou à primeira sessão de julgamento, tudo levando a crer que tenha regressado à Dinamarca.A vítima, conforme relatou ao coletivo de juízes, era "ameaçada e agredida repetidamente". Os atos violentos prolongaram-se durante anos e, segundo a ofendida, estenderam-se também à filha do casal, agora com 15 anos.Esta assistia às agressões e insultos à mãe. A própria jovem também terá sido alvo de maus-tratos, revelou ainda a vítima, empresária da restauração em Albufeira. Segundo ela, os seus funcionários tê-la-ão ajudado a escapar ao agressor, em algumas ocasiões."Ele é forte e agarrava-me, punha-me as mãos atrás das costas e depois batia-me, cuspia-me, empurrava-me. Agredia-me na casa, no carro, eu não lhe podia dizer não a nada. Era sempre assim. Eu tentava fugir. Cheguei a ser forçada a manter relações sexuais com ele", revelou, emocionada.A vítima tinha "muito medo" e evitou sempre chamar as autoridades, até ao dia em que saiu de casa, em junho de 2017. "Quando voltei, ele tinha cortado as minhas roupas", contou. "Vivi assim 14 anos. A nossa relação começou em Marrocos. A primeira vez que me bateu eu estava grávida", recordou.