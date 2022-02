Condomínio de luxo assaltado em Santo Tirso

Pelo menos cinco casas do condomínio de luxo Vale Pisão, em Santo Tirso, foram assaltadas no início desta semana. Os ladrões conseguiram passar a barreira de segurança do complexo e levar vários bens de elevado valor e um cofre com 60 mil euros. A GNR está a investigar o caso.









Tudo indica que os assaltantes conseguiram chegar às casas através do campo de golfe. Atuaram de forma muito rápida e organizada, o que sugere que os golpes foram planeados ao detalhe. O Vale Pisão já esteve ligado a nomes como Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e ao cantor Tony Carreira.