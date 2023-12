Condutor alcoolizado detido após acidente em Ponte de Lima

Um condutor de 25 anos foi detido pela GNR de Ponte de Lima, esta manhã, na sequência de um despiste que causou ferimentos numa mulher.

O acidente aconteceu às 08h26, na Estrada Nacional 306, em Arcozelo, Ponte de Lima e o condutor, que também foi assistido no local, recusou ser transportado ao Hospital. Acabou por ser detido pela GNR, por acusar uma taxa de álcool superior a 1,2 gramas por litro, uma taxa de álcool já considerada crime.

A mulher, também com 25 anos, que seguia no lugar do passageiro, foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros.

O condutor detido terá que se apresentar em Tribunal.