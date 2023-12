PJ investiga incêndio que destruiu casa de férias em Caminha

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar a origem de um incêndio que destruiu, esta madrugada, uma casa pré-fabricada, que servia como casa de férias, em Argela, Caminha.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 04h00 da madrugada desta terça-feira e apesar da intervenção dos bombeiros locais, a casa ficou totalmente destruída. Ao que o CM apurou, na altura do incêndio a casa estava vazia. A GNR foi chamada ao local e por haver dúvidas sobre a origem do fogo, a investigação passou para a Polícia Judiciária que esteve no local a realizar perícias.