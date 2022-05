Condutor alemão foge de fiscalização de trânsito da GNR em Lagos

O caso passou-se nesta sexta-feira à noite na localidade de Espiche, em Lagos. Uma patrulha da GNR viu o condutor do jipe, um alemão de 52 anos, a estacionar o carro no meio da estrada. Quando o abordaram, notaram que tinha um cheiro intenso a álcool.

Enquanto foram buscar um teste de alcoolemia ao carro de patrulha, o suspeito pôs-se em fuga pelas ruas de Espiche. Começou por andar 50 metros de marcha atrás, mudou de direção e depois percorreu cerca de 300 metros de curvas numa zona habitacional.

A perseguição terminou quando o homem, para evitar atropelar dois peões que atravessavam a rua, embateu com alguma violência contra uma habitação. Nesta altura o suspeito acabou por colaborar com as autoridades e disse ter fugido porque estava embriagado. Acusou 2,43 gramas de álcool por litro de sangue e acabou detido.