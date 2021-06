Uma perseguição da GNR terminou com a detenção de um homem que acusou 2,5g/l no teste de alcoolemia, um valor cinco vezes acima do limite legal.O caso ocorreu pelas 21h00 de sexta-feira, quando uma patrulha se apercebeu de um carro a circular de forma errática na EN8. Foi-lhe dada ordem de paragem mas o homem acelerou. A patrulha seguiu o carro, que por diversas vezes abrandou, mas quando os militares também paravam voltava a arrancar.