Condutor atropela três jovens em Odivelas

Três jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, foram esta segunda-feira atropelados pelo condutor de um automóvel na zona das Colinas do Cruzeiro, em Odivelas. As vítimas foram transportadas para o hospital.









O acidente ocorreu já perto das 13h00. Um dos jovens circulava com uma bicicleta pela mão, ao lado dos dois amigos. O condutor não os terá visto, colhendo-os.apurou, todos apresentavam lesões que poderiam significar fraturas nas pernas.