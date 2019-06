Um homem de 55 anos foi detido pela PSP esta terça-feira com uma taxa de alcoolémia no sangue de 4,11 g/l, na Rua Central, Figueira da Foz.



"Apesar de confrontados pelos resultados trágicos associados à prática da condução sob o efeito do álcool e dos nossos sucessivos alertas, estas detenções são quase uma constante diária", pode ler-se no comunicado enviado pela PSP.

