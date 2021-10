Um condutor entrou na linha de Metro do Porto, esta manhã de sábado.



O alerta foi dado cerca das 7h00. O homem, de 46 anos, que vinha de S. Pedro do Sul entrou na linha do metro no tabuleiro superior da Ponte Luiz I e circulou até à entrada do túnel que dá para a estação de S. Bento, no sentido Vila Nova de Gaia/Porto.





Segundo a PSP, justificou a situação dizendo que seguiu as coordenadas do GPS. O Metro esteve parado entre as 7h15 e as 9h07. O carro foi entretanto retirado e o individuo foi identificado.