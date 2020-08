Condutor morre após capotamento de trator em Felgueiras

Um homem de 82 anos morreu, esta segunda-feira de manhã, na sequência do capotamento do trator que conduzia, em Idães, Felgueiras.O alerta foi dado pelas 10h25."A vítima estava a entrar no caminho de acesso aos terrenos quando o trator resvalou e capotou", explicou o segundo comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Sérgio Lemos.Apesar dos esforços dos socorristas, incluindo uma equipa médica de Penafiel, o óbito foi declarado no local.