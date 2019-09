Condutor que atropelou jovens em Vila do Conde sem explicações para o acidente

Um condutor que está a ser julgado pelo atropelamento mortal de dois jovens no passeio da avenida marginal de Vila do Conde, durante uma madrugada de 2017, alegou em tribunal que não se recordava dos factos.No tribunal de Matosinhos, "o arguido falou, mas disse que não se lembrava do que se passou", contou esta sexta-feira uma fonte judicial. Já logo após o acidente, o condutor, de 23 anos, tinha dito à PSP que "se despistou" e que "não sabia" como tudo ocorrera.O jovem, que sofreu ferimentos ligeiros, não acusou álcool no sangue e foi encontrado "em pânico" por moradores da zona, segundo relatos de imprensa da altura.Neste julgamento, que se iniciou na última quarta-feira, e prossegue na próxima, está em avaliação a alegada prática do crime de homicídio por negligência grosseira.O acidente ocorreu às 04h23 de 19 de julho de 2017 na Avenida Infante D. Henrique, em Vila do Conde, distrito do Porto, ocasião em que automóvel guiado pelo arguido entrou em despiste e abalroou um rapaz de 25 anos e uma rapariga de 19 anos, que tiveram morte imediata.