Condutor sem carta e alcoolizado envolvido em acidente com ferido grave

Um homem de 29 anos foi detido por agentes do patrulhamento de trânsito da PSP de Viseu por conduzir sem habilitação ilegal e com uma taxa de 1,15 g/l de álcool no sangue. O condutor foi interveniente num acidente de viação do qual resultou um ferido grave.O acidente aconteceu no sábado de manhã. A PSP foi chamada para tomar conta da ocorrência e na altura em que identificava os condutores apercebeu-se de que o detido não tinha carta de condução e acusou excesso de álcool - numa taxa próxima do crime (1,20).O ferido foi assistido no local e depois transportado ao hospital de Viseu. Devido à gravidade dos ferimentos foi transferido para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde está internado.